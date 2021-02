Elementari: altre due classi in 'Dad'

Altre due classi della scuola Elementare di Turbigo in didattica a distanza. Dopo la 4^A, da lunedì svolgeranno le lezioni, appunto, in 'Dad' anche la 1^C e la 2^D.

Altre due classi della scuola Elementare di Turbigo in didattica a distanza. Dopo la 4^A (già a casa da qualche giorno), ecco che, infatti, la dirigenza dell'istituto turbighese, per far fronte all'emergenza Covid-19, ha deciso di affidarsi, appunto in altre due situazioni, alla 'Dad'. E così, dal prossimo lunedì anche gli alunni della 1^C e della 2^D della Primaria continueranno a svolgere le lezioni direttamente dalle proprie abitazioni.

