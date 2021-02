Il bilancio di previsione 2021-2023

A Casorezzo, assemblea, in streaming, per illustrare le linee seguite per la predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023. Il primo marzo, alle 21.

Sarà in streaming, vista l'emergenza Covid, e mira dritta a uno scopo: illustrare gli investimenti che il Comune di Casorezzo intende effettuare per l'immediato futuro per l'irrobustimento urbanistico, sociale e culturale del suo territorio. Il sindaco Pierluca Oldani chiama a raccolta i suoi cittadini per lunedì primo marzo alle 21. "Nel corso dell'assemblea - spiega il Comune - verranno illustrate le linee seguite per la predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023". Un momento di condivisione delle priorità con la cittadinanza che sarà prodromico all'effettiva discussione e approvazione del documento in sede di consiglio comunale. L'evento potrà essere seguito attraverso la piattaforma Youtube del Comune.

