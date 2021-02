Garavaglia: decano MotoClub

Se ne va un pezzo di storia dei motoraduni con la scomparsa di Giacomo Garavaglia (per tutti Nino) che, con i suoi 85 anni, era il decano del Motoclub Inverunese.

Se ne va un pezzo di storia dei motoraduni con la scomparsa di Giacomo Garavaglia (per tutti Nino) che, con i suoi 85 anni, era il decano del Motoclub Inverunese. I funerali si terranno domani, venerdì, quando molti motociclisti si ritroveranno al Giardino degli Angeli alle 14.20 per scortare il feretro con le loro moto fino alla chiesa parrocchiale di Inveruno. Sempre presente alle attività del Motoclub. Sempre gentile. Sempre sorridente. Sempre sulla sua Honda. Oltre ai raduni cui ha partecipato fino allo scorso anno, è anche stato a Capo Nord, in Irlanda, in Scozia e ha fatto tantissimi chilometri sulle Alpi italiane, francesi. Una persona straordinaria che ha continuato a cavalcare la sua moto finché la salute glielo ha consentito.

