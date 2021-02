Covid: chiusa la Materna

Un caso di positività e due situazioni in fase di ulteriore verifica. Ma, intanto, si è deciso, in via precauzionale, di sospendere le attività alla Materna-Ente Morale di Turbigo.

La decisione è stata presa in via precauzionale dopo un caso accertato di positività al Covid-19 e altri due che, proprio in queste ore, si stanno approfondendo. Chiusa la scuola Materna-Ente Morale di Turbigo, almeno fino a lunedì prossimo. "La sicurezza e la tutela dei bimbi e del personale sono la priorità - spiega il presidente Gilberto Azzimonti - Per questo motivo si è scelto di sospendere tutte le attività per i prossimi giorni. Una scelta concordata con la direzione e che arriva a seguito di un insegnante risultata positiva e di ulteriori due situazioni (un dipendente e un alunno) per i quali sono in corso accertamenti per avere un quadro dettagliato e specifico". Subito, come detto, ci si è attivati e, in mattinata, l'intero personale è stato sottoposto ai tamponi. "Tutti, ad eccezione, appunto, del caso in fase di verifica, sono risultati negativi - continua Azzimonti - Ma si è deciso, in via precauzionale, di chiudere la scuola fino a lunedì prossimo, quando verranno rifatti i test e, a questo punto, si capiranno i successivi passi da compiere, ossia l'eventuale riapertura da martedì, almeno per tre classi. Fermarci, al momento, era la soluzione più idonea, tenendo conto del fatto che abbiamo 106 bambini, oltre ai dipendenti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro