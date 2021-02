Convenzione Cava Campana: dei grandi risultati sono stati portati a compimento. "Il contenzioso che era aperto verso Cava Campana avrebbe portato il Comune a perdere...".

Convenzione Cava Campana: dei grandi risultati sono stati portati a compimento negli ultimi mesi. "Il contenzioso che era aperto verso Cava Campana avrebbe portato il Comune a perdere – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Così abbiamo deciso di seguire ciò che suggeriscono le leggi regionali in casi come questo, ovvero ove ci sono siti produttivi di questo tipo, di convenzionarsi con il cavatore, per trarne qualche beneficio per il territorio e la comunità. Tra questi benefici, che abbiamo ottenuto, il più importante è quello che prevede che ogni nuovo terreno che viene scavato, al termine della coltivazione, quindi dell'attività estrattiva, e del ripristino, viene ceduto al Comune di Buscate. Questo è un risultato che viene incontro alla sensibilità dei buscatesi, tranquilizzandoli". Non solo, con questa convenzione si riprende il discorso di piantumare circa 16000 mq di terreno in area TAM e in parte in cava, un'operazione che è già cominciata in questi giorni. "Infine, gli impianti che sono attualmente su terreno di proprietà comunale verranno spostati, cominciando quindi a ripristinare l'area secondo il progetto che è già stato approvato dal Parco del Ticino, mentre gli impianti nuovi sono già presenti in cava e devono essere solo montati. Covid permettendo".

