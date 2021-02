Sbarra contro l'abbandono

La lotta da parte del Comune di Buscate agli scarichi abusivi continua imperterrita: è stata ripristinata la sbarra di accesso all'area ex TAM, in attesa del varco.

La lotta da parte del Comune di Buscate agli scarichi abusivi continua imperterrita: è stata ripristinata la sbarra di accesso all'area ex TAM, andando verso Cuggiono, soluzione tampone in attesa di installare un varco autoalimentato per il quale il Comune ha ottenuto ulteriori 25 mila euro da Regione Lombardia, oltre ai 192 mila già annunciati. “In questo modo dovremmo avere ben presidiata da un punto di vista della sicurezza tutta l'area, spesso bersagliata e presa come discarica – commenta il sindaco Fabio Merlotti - A breve, è prevista anche la pulizia dell'area”.

