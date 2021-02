Aurea e il bonus 110%

Bonus 110%: modalità e per quali lavori è disponibile. Se ne parlerà questo giovedì (25 febbraio), alle 21, in un incontro organizzato dal Comitato Promotore 'Fondazione Aurea'.

Bonus 110%: modalità e per quali lavori è disponibile. Se ne parlerà questo giovedì (25 febbraio), alle 21, in un incontro organizzato dal Comitato Promotore 'Fondazione Aurea' sulla sua pagina Facebook. Relatore sarà Umberto Rondanini, dottore commercialista che opera sulle sedi di Busto Garolfo e Milano. L'occasione per meglio capire e un momento di informazione e confronto.

