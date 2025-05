Più scatti che raccontano paesaggi, persone, natura, animali, momenti ed emozioni. È “Foto in Villa”, la mostra fotografica (a tema libero) a cura dei soci di “Sfumature Castanesi”, con il patrocinio del Comune di Castano e della Pro Loco, ormai un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative della nostra città.

Più scatti che raccontano paesaggi, persone, natura, animali, momenti ed emozioni. È “Foto in Villa”, la mostra fotografica (a tema libero) a cura dei soci di “Sfumature Castanesi”, con il patrocinio del Comune di Castano e della Pro Loco, ormai un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative della nostra città. Appuntamento, allora, venerdì 16 maggio alle 21 in Villa Rusconi per l’inaugurazione (nel corso della serata verrà consegnato un premio alle memoria al fotografo Dario Colombo e, inoltre, saranno consegnati gli attestati di partecipazione agli allievi del corso base di fotografia. Anche quest’anno, come da tradizione, verrà insignito del titolo di socio onorario il socio Luciano D’Agostini). La mostra sarà, poi, aperta fino al 25 maggio (orari: sabato 17 e domenica 18 maggio e sabato 24 e domenica 25 maggio dalle 15.30 alle 18; lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e martedì dalle 16 alle 18). Ma non è finita qui, perché in parallelo ecco alcuni eventi. Venerdì 23 maggio alle in 21 Villa Rusconi “Audiovisivi in Villa”: il fotografo naturalista e paesaggista Armando Bottelli presenterà una serie di foto da lui eseguite. Inoltre, il socio di “Sfumature Castanesi” Gianni Gambalonga mostrerà alcune sue immagini sulla macro fotografia naturalistica. Domenica 25 maggio dalle 15.30 alle 18 in Villa Rusconi, scambio di materiale fotografico vintage e non solo, stand fotografici (il fotografo Emilio Sciandro proporrà sue foto e fototolibri); e verso le 17, premiazione del miglior pannello (saranno i visitatori a scegliere, votando durante le visite tramite apposita scheda).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!