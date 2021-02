'Non di Solo Pane': 5 anni

Sono passati 5 anni dalla nascita del refettorio 'Non di Solo Pane' a Magenta. Un luogo dove chi non ha da mangiare può trovare accoglienza e non solo per il pasto.

Sono passati 5 anni dalla nascita del refettorio 'Non di Solo Pane' in via Moncenisio a Magenta. Un luogo dove chi non ha da mangiare può trovare accoglienza e non solo per il pasto. Ben 1827 giorni e 75mila pasti distribuiti, con un’impennata notevole negli ultimi mesi. Quando, complice la pandemia, tante famiglie hanno conosciuto lo spettro della povertà. Sulle orme del fondatore, il compianto Aurelio Livraghi, i volontari stanno continuando con la passione di sempre. Il parroco don Giuseppe Marinoni, sull’ultimo numero di 'Insieme' (il periodico della comunità pastorale magentina) ha parlato di questo compleanno speciale. “Sono stati 5 anni dove non si è perso tempo in chiacchere – ha detto – ma si è cercato di operare per il bene di tutti. Se pensiamo anche alle nostre giornate non vi è come l’agire operoso perché si abbia la sensazione di arrivare a sera in un soffio, come in un istante. Lo scorrere rapido di questi anni, tuttavia, non ci ha impedito di posare attentamente i nostri sguardi su tanti volti per prenderci cura gli uni degli altri”. E per volti don Giuseppe intende quelli degli ospiti del refettorio, ma anche dell’ambulatorio, dei volontari , di coloro che continuano a sostenere tali iniziative, delle persone che ci hanno lasciato come Aurelio Livaghi.

