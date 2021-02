'L'Italia che mi piace (in viaggio con Raspelli)' è il nome del programma che rivedrà il conosciutissimo volto di Edoardo Raspelli in giro per l'Italia.

'L'Italia che mi piace (in viaggio con Raspelli)' è il nome del programma che rivedrà il conosciutissimo volto di Edoardo Raspelli in giro per l'Italia, alle prese con le eccellenze alimentari offerte dal nostro territorio. Saranno, per cominciare, dieci puntate, con altrettante repliche che andranno in onda su Canale Italia, emittente privata che vanta, giornalmente, oltre sei milioni di telespettatori. Dopo lo strabiliante successo ottenuto dal conduttore di 'Melaverde' per oltre un ventennio, il famoso critico gastronomico della televisione si rimette in gioco su quello che rappresenta il suo ruolo preferito: conoscere per far conoscere al grande pubblico i nostri produttori alimentari più o meno famosi, ma con un unico denominatore comune, ovvero l'eccellenza e quindi la qualità dei loro prodotti.

A condividere l'entusiasmo per questa nuova avventura Edoardo Raspelli avrà al suo fianco un'altra delle ex colonne portanti di 'Melaverde', Fabrizio Berlincioni. L'autore televisivo ed anche famoso paroliere, plurivincitore al Festival di Sanremo, ha conosciuto il conduttore nel corso dei primi dieci anni del programma Mediaset, ideato da Giacomo Tiraboschi. "Io ed Edoardo abbiamo tanta esperienza ed affiatamento alle spalle, per cui ci è sembrato quasi naturale, dal momento che entrambi eravamo liberi da impegni con altri programmi, metterci a tavolino ed organizzare un qualcosa di bello e che amiamo entrambi fare". Fabrizio Berlincioni ha voluto investire su questo progetto prenotando gli spazi necessari per partire su CANALE ITALIA, una rete che ultimamente sta facendo passi da gigante posizionandosi a ridosso delle Tv generaliste. "Quando Fabrizio mi ha proposto di tornare a condurre un programma costruito a misura per me e del quale lui sarà l'autore, non ho avuto esitazione nell'accettare. Ha formato una squadra di persone giovani e molto esperte che garantirà la qualità tecnica del prodotto".

Si stanno scegliendo i temi ed i produttori che potrebbero partecipare e si sta decidendo l'inizio della messa in onda che dovrebbe avvenire a fine marzo, primi di aprile. Ne L'ITALIA CHE MI PIACE (in viaggio con Raspelli), ovviamente sarà lo stesso Raspelli ad avere il ruolo che gli compete da sempre, ovvero quello di prendere per mano il telespettatore e guidarlo all'interno di cucine ,laboratori di produzione, aziende agricole...per scoprirne curiosità, segreti e valori. Fabrizio Berlincioni è non solo un autore di importanti programmi televisivi di RAI e Mediaset, ma anche un paroliere - musicista che ha scritto per tutti i più grandi interpreti della musica leggera italiana, da Mina a Bocelli, Celentano, Cutugno, Leali, Massimo Ranieri e tanti altri. Due volte vincitore al Festival di Sanremo ('Non lo faccio più' di Peppino di Capri e 'Ti lascerò' di Anna Oxa e Fausto Leali) ha scritto canzoni evergreen come 'Mi manchi', 'Ti penso', 'Gli Amori', 'Amoreunicoamore' e tante altre ancora. Scrittore di romanzi, ha avuto anche un importante passato sportivo, essendo stato un nazionale di nuoto e pallanuoto, atleta scudettato della Canottieri Napoli e allenatore della nazionale venezuelana di pallanuoto.

