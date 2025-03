Nella terza puntata, Pino Rinaldi racconterà le indagini per l’omicidio di Armando Blasi nel 1994 e la storia del serial Killer Antonio Mantovani.

Detectives – casi risolti e irrisolti - 4^ stagione dal 20 febbraio su RAI2 – è una produzione originale Verve Media Company in collaborazione con Polizia di Stato.Un programma di Giuseppe Rinaldi e Fabrizio Berruti, scritto con Anna Giurickovic Dato, Alessio Ferraro, Valentina Magrin, Antonio Plescia, Scenografia Patrizio Di Nezio e Maria Teresa Rinaldi, Fotografia Stefano Serra, Delegato Rai Silvia Caputi, Produttore Esecutivo Verve Media Company Paolo Rivieccio.Regia Fabrizio Berruti.

Nella terza puntata, Pino Rinaldi racconterà le indagini per l’omicidio di Armando Blasi nel 1994 e la storia del serial Killer Antonio Mantovani. In Studio assieme a Pino Rinaldi il Dott. Alfonso Iadevaia e la Dott.ssa Pamela Franconieri.La storia di, sarà quella di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto ferito a Roma il 3 febbraio 2019, per uno scambio di persona, rimasto semiparalizzato, ha partecipato ai giochi Paralimpici del 2024 vincendo la medaglia di bronzo. Il campione sarà in studio.

Era uno dei ristoranti più noti e frequentati di Milano il Cuoco di Bordo di Armando Blasi, in quella via Gluck, lungo la Stazione Centrale, immortalata da Adriano Celentano. Un omicidio irrisolto. Antonio Plescia ha fatto il lungo servizio televisivo intervistando, nella redazione di Giallo, a Milano, in via Rizzoli, Albina Perri, direttrice del periodico della Cairo Editore ed Edoardo Raspelli, che aveva recensito il ristorante da ”inatteso cliente qualunque pagante” per il Corriere d’Informazione, l’edizione del pomeriggio del Corriere della Sera diretta da Cesare Lanza che, tra l’altro, gli chiese un articolo al momento dell’omicidio.

