L'Urp per le vaccinazioni

L'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha attivato un servizio di aiuto e supporto ai cittadini over 80 per le prenotazioni alle vaccinazioni anti-Covid.

Prenotare le vaccinazioni anti-Covid: l'Amministrazione comunale di Vanzaghello scende in campo e lo fa con un servizio di aiuto e supporto ai cittadini. "Gli over 80 (compresi quelli nati nel 1941) - scrive in una nota il Comune - possono contattare l’ufficio URP al numero 0331/308926, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì ed il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17. Occorre avere a portata di mano la tessera sanitaria ed il telefono cellulare acceso, in quanto all’atto della prenotazione il richiedente riceverà, via messaggio, un codice da inserire per completare l’operazione. Chi non è in possesso di un cellulare dovrà comunicare il proprio numero di telefono fisso".

