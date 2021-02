Pesci in difficoltà, salvati

Barbi e cavedani in difficoltà: li hanno salvati gli agenti del Nucleo Ittico Venatorio della Polizia locale della Città Metropolitana di Milano, con l'ausilio del Consorzio ETVilloresi.

Barbi e cavedani in difficoltà: li hanno salvati gli agenti del Nucleo Ittico Venatorio della Polizia locale della Città Metropolitana di Milano, con l'ausilio del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. L'intervento, qualche giorno fa, a Robecchetto con Induno nel Naviglio Grande, dove, appunto, circa 1000 chili di pesci si trovava in una situazione critica; così, ecco che, subito, ci si è attivati e gli stessi barbi e cavedani (comunque in buono stato e di taglia medio-grande; non è stato riscontrato, fortunatamente, alcun caso di mortalità) sono stati recuperati, per poi essere liberati e rimessi in acqua a Turbigo.

