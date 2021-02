Cuggiono, risultati dei 'test'

I numeri da soli non bastano a spiegare gli 'eventi', ma spesso aiutano ad interpretarli. I risultati dei test sierologici che l'Amministrazione di Giovanni Cucchetti ha promosso per il paese.

I numeri da soli non bastano a spiegare gli 'eventi', ma spesso aiutano ad interpretarli. Ecco allora che i risultati dei test sierologici che l'Amministrazione di Giovanni Cucchetti ha promosso per il paese, sono comunque un punto di partenza interessante per capire quanto diffuso era il Coronavirus lo scorso fine anno.

"I risultati dei test sierologici effettuati nel nostro paese - spiega il Sindaco Giovanni Cucchetti - grazie all’iniziativa promossa dall’ Amministrazione Comunale in collaborazione con il laboratorio “Ames” nel periodo tra il 30/11/2020 e il 13/12/2020 sono i seguenti:

I test sierologici effettuati sono stati 239 dei quali 216 sono risultati negativi (90,38%) e 23 positivi (9,62%)

Le 23 persone positive sono state poi sottoposte a tampone e sono risultate tutte negative".

