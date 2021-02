Consigli sulle modalità di vaccinazione

ASST Ovest Milanese consiglia ai cittadini che si apprestano ad effettuare la vaccinazione di presentarsi con i moduli di interesse (“modulo di consenso” e “scheda anamnestica”) già precompilati e firmati.

Provvedendo alla compilazione della modulistica, prima di accedere agli ambulatori ospedalieri, si riducono i tempi di attesa per l’accettazione dell’utenza.

Nel caso di eventuali problemi nella compilazione, il cittadino potrà chiedere aiuto ad un familiare, al proprio Medico di Medicina Generale, al farmacista o al Comune di residenza.

I modelli sono reperibili sul sito web della ASST Ovest Milanese:

www.asst-ovestmi.it

Informazioni utili:

- La vaccinazione è praticata sulla parte alta del braccio e pertanto si consiglia di indossare indumenti comodi;

- E’ indispensabile avere con sé la tessera sanitaria;

- Eventuali reazioni a farmaci o vaccini vanno segnalate al medico che effettuerà l’anamnesi prima della vaccinazione.

