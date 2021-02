In bici al campo sportivo

In bici fino al campo sportivo. Partiti, infatti, i lavori per la pista ciclo-pedonale in via Olimpiadi a Castano. Gli interventi riguarderanno il parcheggio e la ciclabile.

In bici fino al campo sportivo. Partiti, infatti, i lavori per la pista ciclo-pedonale in via Olimpiadi. "Più nello specifico, gli interventi - spiega il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello - riguarderanno il parcheggio davanti allo stadio e, appunto, la ciclabile che arriverà fino all'Acqua1Village, per poi collegarsi con le altre piste già presenti. Un'opera sviluppata all'interno del più ampio progetto che riguarderà anche la zona del cimitero e la messa in sicurezza delle vie Matteotti e Grandi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro