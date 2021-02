"La buona politica"

Acli Provinciali, chiesa di Milano e Azione Cattolica Ambrosiana: insieme sulla scia del robusto e fecondo pensiero dell'ex Arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini e per parlare di buona politica. Sui contenuti del volume del compianto porporato della città ambrosiana si confronteranno martedì 23 febbraio alle 18.30.

Acli Provinciali, chiesa di Milano e Azione Cattolica Ambrosiana: insieme sulla scia del robusto e fecondo pensiero dell'ex Arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini e per parlare di buona politica. Sui contenuti del volume del compianto porporato della città ambrosiana si confronteranno martedì 23 febbraio alle 18.30 quattro voci autorevoli: il docente di politologia ed ex presidente del Consiglio Enrico Letta, il presidente di Acli Milano Andrea Villa, la project manager energy Francesca Mapelli e il giornalista legnanese e presidente dell'Azione Cattolica di Milano Gianni Borsa. L'incontro si potrà seguire in diretta streaming webinar. Un'occasione per leggere con occhi differenti e punti di vista multiformi non soltanto l'attuale assetto della politica italiana, ma il senso stesso dell'agire politico in un periodo caratterizzato da profonde emergenze economiche e sociali.

