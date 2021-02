Chiusa sul balcone

Un po’ di spavento, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Pomeriggio piuttosto movimentato a Magenta quello di martedì. In via Saffi, quartiere nord della città, due gemelline stavano giocando e, ad un certo punto, hanno pensato bene di chiudere sul balcone di casa la mamma. Uno scherzetto innocente che ha richiesto l'intervento dei pompieri.

Un po’ di spavento, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Pomeriggio piuttosto movimentato a Magenta quello di martedì. In via Saffi, quartiere nord della città, due gemelline stavano giocando e, ad un certo punto, hanno pensato bene di chiudere sul balcone di casa la mamma. Uno scherzetto innocente per le due bimbe e un bel problema per la donna che ha dovuto allertare i soccorsi. Pur essendosi alzata di qualche grado anche ieri pomeriggio le temperature erano piuttosto fredde e trascorrere parecchio tempo fuori casa senza indumenti adeguati non era certo piacevole. Fortunatamente il vicino distaccamento dei vigili del fuoco magentini ha a disposizione la scala intervenuta nel giro di poco tempo insieme ad un mezzo da Inveruno. I vigili del fuoco sono arrivati fin sul balcone della donna e l'hanno messa in sicurezza.

