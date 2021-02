Farmacie e prenotazioni

Primi giorni di prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid anche in farmacia. Dopo alcune difficoltà e problemi iniziali (il sistema non funzionava), ora sembra che sia partito.

Prenotare le vaccinazioni anti-Covid over 80: si può anche in farmacia. Si, ma non dal primo giorno utile. Già, perché ieri (lunedì 15 febbraio), la data, appunto, indicata per dare il via ufficiale alle richieste, il sistema a disposizione proprio dei farmacisti non funzionava. "Fino a stamattina presto - spiegano dalla 'Farmacia Gaiera' di Castano - il portale era ancora bloccato. Diverse le persone che, nel frattempo, sono venute per registrarsi o chiedere informazioni e che, purtroppo, siamo stati costretti a rimandare a casa, invitandole a passare nuovamente. Ci tengo, comunque, a sottolineare che non serve fare la 'corsa', c'è tutto il tempo necessario". "Oggi, finalmente, il servizio, a differenza delle scorse ore, è partito regolarmente - continuano dalla 'Farmacia Giovanninetti', sempre di Castano - Sulle prenotazioni, poi, siamo, in questo momento, attorno alle decina; numeri che, ovvio, sono destinati a salire". "Undici in totale, fino ad ora, i cittadini che si sono rivolti a noi per registrarsi - concludono dalla 'Farmacia Sant'Anna' di Castano - Ieri ci sono stati alcuni problemi con il portale, però adesso sta andando".

