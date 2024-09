Integrare sempre di più i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio. E lo si potrà fare grazie alla 'Casa di Comunità del Castanese'.

Integrare sempre di più i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio. E lo si potrà fare grazie alla 'Casa di Comunità del Castanese', che entro la tarda primavera del 2025 diventerà realtà in via Moroni a Castano. Una realtà, infatti, che una volta completata offrirà ai cittadini un punto di riferimento per una vasta gamma di servizi, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a promuovere una presa in carico globale del paziente. Nello specifico, ecco che qui si troveranno il punto unico di accesso, i servizi amministrativi, Cup e scelta revoca, l'assistenza domiciliare, l'ambulatorio infermieristico, gli infermieri famiglia e comunità, l'integrazione servizi sociali, la medicina specialistica diagnostica e ambulatoriale, la continuità assistenziale, gli ambulatori per collaborazione medicina medicina generale e pediatri di libera scelta, i punti prelievi, le vaccinazioni, il consultorio familiare, i servizi per presa in carico persona disabile e i programmi di screening. "Una struttura che diventerà un fondamentale punto di riferimento per la città e per tutto il territorio - commenta Francesco Laurelli, direttore generale dell'Asst Ovest Milanese - L'obiettivo è quello di fornire servizi territoriali e, allo stesso tempo, creare una vera e propria integrazione con gli ospedali della zona, in questo caso Legnano e Cuggiono, per garantire una continuità dell'assistenza e delle cure e la prossimità di vicinanza ai bisogni sanitari dei cittadini".

