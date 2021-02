Auto contro un albero

Due donne ferite e portate al pronto soccorso in codice verde e un’auto distrutta. E’ il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina a Magenta.

Due donne ferite e portate al pronto soccorso in codice verde e un’auto distrutta. E’ il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina a Magenta. Per cause ancora in corso di chiarimento da parte della Polizia locale un’auto è finita contro un albero a bordo strada, davanti all'ex edicola vicino all’ospedale Fornaroli. A dare l’allarme Jawad, un marocchino che si trovava nel parcheggio insieme ad un connazionale. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Croce Bianca di Magenta, del Cvps di Arluno e dell’automedica. Le due donne a bordo dell’auto sono state accompagnate al pronto soccorso in codice verde.

