Interventi al tetto della Basilica

Inizio settimana di intesi lavori in paese: tra sistemazione dei parcheggi e della segnaletica a terra, ma anche di interventi di ripristino del tetto della Basilica.

Un'inizio settimana di lavori. Ieri mattina, a Cuggiono, la situazione stradale dell'area tra Villa Annoni e le scuole è stata particolarmente critica per il sommarsi di piu interventi viabilistici. Mentre nell'area di Saint Louis, da dove accedono i bambini della materna, i parcheggi erano chiusi alla sosta per permettere il rifacimento della segnaletica a terra, davanti all'Oratorio proseguono i cantieri per quanto riguarda la sistemazione dell'area esterna.

In concomitanza, però, è stata chiusa anche la centralissima via Gualdoni che dal Municipio porta alla piazza del paese per dei lavori, già programmati, di sistemazione del tetto della Basilica con la scala aerea.

