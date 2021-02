A Bernate lo Spritz Tour... a casa!

È l’idea originale di Marco e Claudia, gestori del Bar Trattoria Italia di Bernate Ticino, che non si sono arresi e hanno reinventato un nuovo modo di fare l’aperitivo.

È l’idea originale di Marco e Claudia, gestori del Bar Trattoria Italia di Bernate Ticino, che non si sono arresi e hanno reinventato un nuovo modo di fare l’aperitivo. Prima della riapertura ufficiale della ristorazione, arrivata con la zona gialla, anche il Circolo di Bernate ha dovuto fare i conti con una chiusura forzata. Ma i proprietari con tanta buona volontà si sono fin da subito messi in campo per portare la loro cucina a tutti i bernatesi e non. Un’attività di delivery garantita per tutta la durata del secondo lockdown che ha visto un’originale novità: lo “Spritz Tour”. Ogni week end il camioncino dello Spritz Tour lasciva il piazzale antistante del Circolo per raggiungere tutti colore che volevano gustarsi un ottimo aperitivo express...comodamente a casa propria!

