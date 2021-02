Ciaspolata con il Cai

Il Cai di Inveruno organizza per domenica 21 febbraio una ciaspolata alla Capanna 2000, località Plassa – Zambia Alta, in provincia di Bergamo.

Il Cai di Inveruno organizza per domenica 21 febbraio una ciaspolata alla Capanna 2000, località Plassa – Zambia Alta, in provincia di Bergamo, da cui si può godere una vista spettacolare sulla Val Seriana e sul Pizzo Arera. L'escursione è aperta a tutti, purché si sia dotati di abbigliamento escursionistico invernale, ciaspole e bastoncini. La partenza è prevista per le 7 dalla sede del Moto Club. Per iscrizioni e maggiori informazioni, rivolgersi entro il 18 febbraio a Francesco Barni (334/3998270) o Bruno Miramonti (334/3540369).

