Sculture in legno dai tronchi

Realizzare delle sculture in legno a partire dai tronchi rimasti degli alberi abbattuti? Una proposta partita dall'idea pubblicata sul gruppo 'Sei di Buscate se...' da parte del cittadino Sergio Gambero, a proposito del destino dei numerosi alberi che sono destinati all'abbattimento al Parco Pratone di Buscate, e che presto sarà una realtà. Nelle scorse settimane, infatti, è stata indetta una commissione Ecologia, presidente Maria Luisa Merlotti, cui sono stati invitati anche Franca Colombo e Valeriano Ottolini, consiglieri di minoranza e depositari della proposta: la realizzazione di una serie di riproduzioni artistiche in legno ricavate dai tronchi degli alberi abbattuti al fine di riqualificare il Pratone e dare nuova vita alle piante. “Dopo 4 anni di alberi segnati e abbandonati, si sta finalmente procedendo al loro abbattimento – commenta Colombo – Dopo un sopralluogo da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, un tecnico di AMGA e di noi presenti alla commissione Ecologia, sono state segnate una decina di piante, destinate all'abbattimento e dislocate in aree visibili, quindi corrispondenti alle caratteristiche che ci eravamo dati”. In sede di discussione e sentito anche il parere del sindaco Fabio Merlotti, sono state indicate solo 3 o 4 piante idonee per l'opera di intaglio e che si porterà avanti comunque con l'avvio della prossima Amministrazione, post elezioni comunali.

