Foibe, mozione dimenticata?

Il 10 febbraio si celebra la 'Giornata del Ricordo', una giornata per ricordare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge del 30 marzo 2004, vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

"Capisco bene che in questo 2021 vi sono priorità maggiori - ci commenta Yuri Garagiola - ma purtroppo una mozione da me presentata nel 2017 è rimasta ancora dimenticata". Una mozione che ritorna alla prima amministrazione Bettinelli, "la mia prima mozione politica - ci commenta Garagiola - presentata come Lega, per chiedere che vi sia un cippo o una via che ricordi il drammatico capitolo delle foibe. Tutto il consiglio diede voto favorevole, ma dopo quattro anni non si è ancora fatto nulla. Se per altre ricorrenze si fanno tante iniziative, sarebbe giusto portar a termine l'impegno di quella mozione".

