L'illuminazione si rifà il look

I lampioni a Buscate finalmente si rifaranno il look. “L'impianto attualmente esistente è obsoleto e in alcune zone degradato – commenta il sindaco Fabio Merlotti".

I lampioni a Buscate finalmente si rifaranno il look. “L'impianto attualmente esistente è obsoleto e in alcune zone degradato – commenta il sindaco Fabio Merlotti - Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo con il nuovo gestore – un RTI formato da Dolomiti Energia Solutions srl e Samsic Spa – per individuare le aree su cui intervenire prima. A breve cominceremo con gli interventi di riqualificazione totale e ammodernamento con utilizzo di impianto a led. Questo renderà il nostro paese ancora più gradevole e soprattutto sicuro”.

