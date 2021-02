Due nuovi Vigili

La Polizia Locale di Buscate ha due nuovi agenti: "Dopo mesi di sofferenza dovuti al pensionamento dei precedenti Vigili, ecco l'arrivo di due nuove figure - dice il sindaco".

La Polizia Locale di Buscate ha due nuovi agenti: “Dopo mesi di sofferenza dovuta al pensionamento dei precedenti Vigili, ora ne abbiamo in forze due giovani, Carmine Di Donna e Rosario Esposito, con tanta voglia di fare”, commenta il sindaco Fabio Merlotti. Risultati che sono già arrivati in quest'ultimo periodo: “La mia Amministrazione si è impuntata nel voler perseguire i reati ambientali a danno del territorio – prosegue Merlotti – In seguito a un impegno investigativo da parte della Polizia Locale, analizzando dei rifiuti abbandonati nei boschi, si è riusciti a risalire al delinquente, comminandogli una sanzione di 600 euro. Inoltre, grazie al sistema di varchi e telecamere, finanziate anche in parte dal fondo ministeriale, e su segnalazione di un cittadino, abbiamo individuato un passaggio in contromano in Piazza San Mauro da parte di un automobilista indisciplinato”. “Per quanto riguarda l'organico delle altre aree, dopo mesi difficili, a breve vedremo un innesto nell'area Servizi alla Persona, ed entro aprile contiamo di averne un altro paio nell'area Tecnica, di modo così da poter sistemare e archiviare la questione del personale sotto organico”.

