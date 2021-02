L'impegno e l'attenzione verso chi ha più bisogno da parte del gruppo 'Il Filo di Solidarietà' di Inveruno. Aiuto e sostegno con azioni mirate e concrete.

Il gruppo 'Il Filo della Solidarietà', che ha realizzato l'albero di Natale all'uncinetto che ha abbellito la piazza di Inveruno in occasione del Natale 2020, ha effettuato la prima consegna dei lavori realizzati da una trentina di donne di Inveruno. Sabato 23 gennaio sono stati consegnati alla onlus SOS Lambrate e destinati ai senzatetto 32 coperte, 53 cappelli, 32 sciarpe e scaldacollo, 7 paia di guanti e 9 scialli. Inoltre, durante l'anno sono stati consegnati circa 50 cappellini per neonati destinati a una maternità di Medici Senza Frontiere sita sulle montagne tra Libano e Siria. “Ma non ci si vuole fermare qui – scrivono sulla pagina Facebook della Caritas - Sicuramente si continuerà con i progetti già realizzati e si andrà alla ricerca di nuovi progetti e nuovi bisogni. Il gruppo è aperto a tutti e tutti siete invitati ad aderire anche se non fattivamente con donazioni di filati anche riciclati ai quali verrà data nuova vita”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro