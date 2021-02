Test sierologici 'fai da te'

Disponibili anche in farmacia. Ma cosa sono e come funzionano: ce lo spiega il dottor Attilio Giovanninetti, della 'Farmacia Giovanninetti' di Castano Primo.

Test sierologici Covid 'fai da te'... eccoli, infatti, anche in farmacia. Ma cosa sono e, soprattutto, come funzionano? "Partiamo col dire che si tratta, appunto, di sierologici, ossia ci indicano se abbiamo sviluppato o stiamo sviluppando gli anticorpi e, quindi, se siamo venuti a contatto con il virus - spiega il dottor Attilio Giovanninetti, della 'Farmacia Giovanninetti' di Castano - Questo è importante precisarlo, per far capire che gli stessi non evidenziano se siamo infettivi nell'istante preciso, ne tantomeno se siamo immuni". Mentre sulle modalità di utilizzo. "Il primo passaggio da compiere consiste in un buco nel dito, tramite appunto un pungidito - afferma - e successivamente si aspira una piccola quantità di sangue, aggiungendoci l'apposito reagente". Il tempo, insomma, che quest'ultimo faccia effetto e, poi, sarà il momento di verificare l'esito. "Più nello specifico - continua il farmacista - laddove nella finestra di lettura in corrispondenza dei segni C (linea di Controllo) compaiono la 'G' (IgG) e la 'M' (IgM), significa che abbiamo un responso di positività; se, invece, troviamo la 'M' (IgM), vuol dire che stiamo sviluppando i primi anticorpi (ovvero quelli del primo contatto con il Covid e pertanto è un'infenzione abbastanza recente); e, infine, se c'è la 'G' (IgG), indica un'altra classe di anticorpi per un contagio pregresso. Va specificato, comunque, che qualora dovesse esserci la positività al test è prioritario contattare, subito, il proprio medico, che valuterà la situazione e stabilirà gli ulteriori step da seguire". Dunque, un vero e proprio test 'fai da te', molto simile, per certi aspetti, a quello della glicemia. "Consiglio che voglio dare - conclude il dottor Giovanninetti - Leggere un paio di volte le istruzioni, quindi preparare tutto sulla postazione e, prima di partire, fare una simulazione, per non trovarsi magari a metà del percorso in difficoltà, entrando in panico perché non si sa come proseguire".

TEST COVID 'FAI DA TE' IN FARMACIA



