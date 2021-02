Altre 4 colonnine elettriche

Parole d'ordine "Innovazione e sostenibilità ambientale". Già, perché dopo la stazione ferroviaria, ecco a Castano altre quattro nuove colonnine di ricarica elettrica di Enel X.

Parole d'ordine "Innovazione e sostenibilità ambientale". Già, perché dopo la stazione ferroviaria, ecco a Castano altre quattro nuove colonnine di ricarica elettrica di Enel X. "Siamo davvero entusiasti della prosecuzione del progetto sviluppato con Enel, per implementare in città questo importante servizio - dicono gli assessore Andrea Osellame e Alessandro Landini - Riteniamo essenziale proiettare sempre più il nostro territorio verso un futuro ecosostenbile a cominciare dal modo in cui abitiamo e ci muoviamo. E' fondamentale ridurre al minimo l'impatto delle emissioni nell'ambiente, fino ad arrivare un giorno al traguardo necessario delle emissioni zero. Per noi resta di primaria importanza gettare le basi per la realizzazione di una rete di mobilità dolce estesa su tutta Castano, che possa essere in grado di ridurre drasticamente i consumi e dar vita ad una Città Green e vicina all'ambiente". Più nello specifico, le nuove colonnine verranno posizionate nelle vie Acerbi, Costituzione - Adua, Guercino e Ariosto. "E' sempre un piacere poter portare avanti progetti ecologici e di attenzione all'ambiente - conclude il sindaco Giuseppe Pignatiello - Sono anni in cui ogni amministratore è chiamato a rispondere a questa sfida del nuovo millennio, ovvero il saper convivere con rispetto insieme alla natura e al territorio che ci circonda. Sono certo che il lavoro che stiamo portando avanti da anni, con la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti i castanesi, porterà Castano ad essere sempre piu innovativa ed ecologica".

