Crespi nuovo assessore?

Ilaria Crespi, attuale capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, prenderà il posto del dimissionario Luca Fusetti. Non c'è ancora l'ufficialità, ma le voci vanno in questa direzione.

Da capogruppo di maggioranza ad assessore. L'ufficialità non c'è ancora (o meglio arriverà durante il consiglio comunale), ma, intanto, le ultime indiscrezioni dovrebbero (il condizionale, comunque, resta d'obbligo) andare, appunto, in questa direzione. Per il 'post' Luca Fusetti (che aveva lasciato nel mese di novembre), insomma, il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, e la 'sua' squadra di governo avrebbero scelto quale suo sostituto Ilaria Crespi. Sarà lei, allora, ad entrare in giunta, andando (sempre secondo le voci che stanno circolando ormai da giorni) a prendere le deleghe ad Istruzione e Cultura, mentre per quanto riguarda il Commercio, resterà in carico al primo cittadino. Tutto, come detto, verrà ufficializzato in occasione della prossima seduta della massima assise castanese, per poi lasciare campo al neo assessore di partire con le varie attività.

