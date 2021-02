Radice: da candidato a sindaco

L'8 febbraio 2020 Lorenzo Radice accettava di candidarsi a sindaco di Legnano. Un anno è passato e, nel frattempo, è stato eletto a primo cittadino della città del Carroccio.

Esattamente un anno fa ai cittadini si rivolgeva con un semplice invito: "Partiamo". Viso sorridente e desiderio di mettersi a disposizione della comunità, cercando di conquistare la poltrona più alta di palazzo Malinverni per fare rinascere una città prostrata dalle recenti vicende giudiziarie. E, accanto a questo, la consapevolezza di affrontare un percorso delicato ma al contempo affascinante e caratterizzato dall'amore per la sua città. L'8 febbraio 2020 Lorenzo Radice accettava di candidarsi a sindaco di Legnano. E di cominciare un tragitto che lo avrebbe poi condotto alla vittoria. Dalle sue parole affidate ad una nota si evince che l'entusiasmo è rimasto lo stesso dei primi giorni. "E' già passato un anno - scrive - e quel si parte è diventato realtà, in un viaggio che ogni giorno mi porta a conoscere di più la mia Legnano". Radice afferma di portare nella sua condotta amministrativa quotidiana, "I sorrisi, gli stimoli, le critiche, gli incoraggiamenti che ogni giorno mi date", dove quel "date" lo rivolge a tutti i cittadini legnanesi. E assicura: "Sono la mia forza e il motivo per continuare a mettere il noi davanti all'io".

