Biblioteca, orari da zona gialla

Biblioteca di Inveruno: "Ci vediamo quindi costretti a modificare gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca, nel pieno rispetto delle regole".

Cambiano i colori e cambiano anche le regole, quindi eccoci di nuovo qui a fornirvi indicazioni su quelle che sono le novità imposte dall’essere entrati in zona gialla.

Il DPCM recita così: “riaprono i luoghi della cultura dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, con ingressi contingentati nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione.”

Nostro malgrado, ci vediamo quindi costretti a modificare gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca, nel pieno rispetto delle regole.

Ma non disperate! I cambiamenti non devono essere necessariamente negativi! Per ovviare a questo ulteriore disagio, abbiamo previsto un ampliamento dell’orario di apertura settimanale estendendolo al lunedì e per agevolare i lavoratori, sempre nel giorno di lunedì rimarremo aperti fino alle ore 19.00.

Da lunedì 8 febbraio 2021, fino a data da destinarsi, entrerà in vigore il seguente orario di apertura al pubblico.

· LUNEDI’

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30 e DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00

· MARTEDI’

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.45

· MERCOLEDI’ D

ALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30 e DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.45

· GIOVEDI’

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.45

· VENERDI’

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.45

· SABATO

CHIUSO

· DOMENICA

CHIUSO

