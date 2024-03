Un incontro con Vivian Lamarque

Il primo appuntamento è previsto domenica 10 marzo alle 16.30 e dedicato a Vivian Lamarque. Poetessa, scrittrice e traduttrice.

La grande poesia... ad Inveruno. La Sala Virga della biblioteca cittadina si appresta ad ospitare tre appuntamenti di grande livello e interesse. Il primo appuntamento è previsto domenica 10 marzo alle 16.30 e dedicato a Vivian Lamarque. Poetessa, scrittrice e traduttrice. Ha vinto recentemente il premio Strega Poesia con la sua ultima raccolta, 'L’amore da vecchia'.

Vivian Lamarque, con il suo esordio letterario nel 1981 con il libro "Teresino", ha subito conquistato il prestigioso Premio Viareggio, sottolineando il suo talento innato e la sua sensibilità poetica. Fin dai suoi primi passi nel mondo della scrittura, Lamarque si è distinta per il suo tocco delicato e raffinato, capace di rivelare le profondità dell'animo umano con grande immediatezza.

La poetessa ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi nel corso della sua carriera, guadagnandosi il plauso di autorevoli figure letterarie come Giovanni Raboni, Vittorio Sereni e Giovanni Giudici, i quali hanno apprezzato la sua poetica e la sua capacità di esplorare temi universali con originalità e profondità.

Tra le sue opere più recenti spiccano "Madre d'Inverno" del 2016 e "L'amore da vecchia" del 2022, quest'ultimo valso a Lamarque il prestigioso Premio Strega Poesia. La motivazione del premio sottolinea l'abilità dell'autrice nel creare opere caratterizzate da una "lievissima crudeltà", capaci di avvicinarsi con grazia e senza pietà a tematiche profonde e complesse.

"L'amore da vecchia" è stato descritto come un libro che cattura il timbro cristallino dell'infanzia, esplorando con sensibilità e profondità l'uguaglianza e la complessità delle relazioni umane. Lamarque si distingue per la sua capacità di avvicinarsi alla poesia come un continuo approssimarsi a qualcosa di ineffabile, riuscendo a trasmettere emozioni e riflessioni attraverso una prosa delicata e incisiva.

In sintesi, Vivian Lamarque si conferma come una delle voci più significative della poesia contemporanea, capace di toccare le corde più profonde dell'animo umano con la sua scrittura raffinata e sensibile.

