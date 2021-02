Vista l'emergenza Covid-19, la giunta comunale di Magnago e Bienate ha deciso di annullare la Fiera di Primavera in programma il prossimo 28 marzo.

Niente Fiera di Primavera. La decisione è stata ufficializzata direttamente sul sito del Comune dal sindaco di Magnago e Bienate, Carla Picco, e dell'Amministrazione comunale. "Con deliberazione n. 15 in data 28/01/2021 - si legge - la giunta ha provveduto ad annullare, in via precauzionale, la Fiera di Primavera prevista per il giorno 28 marzo, in conseguenza dell’emergenza sanitaria che sta, purtroppo, interessando l’intero paese".

