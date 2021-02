Carnevale con Dante

La biblioteca comunale 'Bernasconi' e l'associazione 'La filanda' hanno scelto di proporre un suggestivo viaggio nell'inferno di Dante per festeggiare il prossimo carnevale.

Esistono molti modi di intendere il Carnevale. Tutti improntati a due dimensioni: festa e originalità. E la festa di coriandoli, chiacchiere e stelle filanti, a Cornaredo, si svolgerà tra "Il mezzo del cammin di nostra vita" e "L'amor che move 'l sole e l'altre stelle". La biblioteca comunale 'Bernasconi' e l'associazione 'La filanda', infatti, hanno scelto di proporre un suggestivo viaggio nell'inferno di Dante. E con questa proposta portare a casa due obiettivi: celebrare il Carnevale, appunto, ma anche San Valentino, festa degli innamorati. Tutto si sostanzierà di "Un viaggio speciale con nove gironi infernali e nove impossibili personaggi da superare - spiegano gli organizzatori - tra prove creative, giochi d'abilità ed enigmi misteriosi per conquistare i cuori perduti da Dante e riportarli alla sua amata Beatrice". Il vate fiorentino, certamente, sorriderà di tenerezza nel constatare che i suoi versi sono stati declinati in un gioco di società a tutta fantasia. L'iniziativa è in programma per domenica 14 febbraio tra le 10 e le 18 e sarà online. "I gironi dell'inferno - spiegano ancora i promotori - prenderanno vita in rete e sfideranno i bambini a superare le prove proposte dagli strani personaggi che li abitano per ritrovare i cuori smarriti". Si tratterà di completare nove cuori e di arrivare, al termine, a ricevere il premio direttamente dalle mani di Beatrice Portinari, l'amata dell'autore, oltreché della 'Divina Commedia', anche, tra le altre, del 'De Monarchia' e del 'De vulgari eloquentia'. Le iscrizioni si ricevono entro venerdì 12 febbraio alle 14 e, coloro che le effettueranno, avranno un link per partecipare. Un itinerario giocoso, ma anche di valore didattico, dato che a esserne coinvolti saranno i bambini di età compresa tra 5 e 10 anni.

