"No a Draghi, voto via maestra"

Giorgia Meloni boccia l’incarico a Draghi, proponendo come unica alternativa le elezioni, che sarebbero molto favorevoli a Fratelli d’Italia.

«Non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d'Italia al governo Draghi»: sono nette le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, affidate ad un post su Facebook. La linea del suo partito è sempre quella del voto: la Meloni sottolinea il «diritto» di voto che gli italiani hanno in questo momento, e contesta le motivazioni che hanno portato il Presidente della Repubblica ad escludere la via del voto. Mattarella infatti aveva evidenziato che si sarebbe dovuto impiegare moltissimo tempo per istituire e portare a termine una nuova tornata elettorale; dal canto suo la leader di Fratelli d’Italia sottolinea che «che 60 giorni e più sono già trascorsi dalla crisi innescata da Renzi agli inizi di dicembre». Il voto come unica alternativa, dunque: un’occasione ghiotta d’altronde per i sovranisti della Meloni, che sono dati, secondo alcune rilevazioni, oltre il 15%. Di sicuro Fratelli d’Italia non esprimerà la fiducia ad un eventuale governo Draghi, d’altro avviso sembra Forza Italia: che sarà la Lega l’ago della bilancia per il destino del nuovo Governo?

