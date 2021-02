Il Concerto della Candelora

La Candelora segna il momento della celebrazione dell’Investitura per la contrada di Legnarello ed il concerto è da sempre un appuntamento imperdibile, quest'anno online.

Con febbraio riparte la stagione "Itinerari musicali" di Amadeus con il tradizionale Concerto della Candelora che apre le attività delle contrade legnanesi in vista del Palio che si terrà a Maggio.

In tempo di pandemia Amadeus, in collaborazione con la contrada di Legnarello, propone un concerto dedicato all’opera, con perle musicali di Amadeus da “Le nozze di Figaro” e “Don Giovanni” insieme a estratto del “Barbiere di Siviglia” di Rossini e da “Traviata” e “Trovatore” di Giuseppe Verdi. Sul palco il baritono Pedro Carillo, artista venezuelano, la soprano Francesca Tassinari, il pianista Enrico Raimondi ed il Coro Sinfonico Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi.

L’appuntamento è sul canale YouTube dell’associazione in modalità première, Venerdì 5 Febbraio alle ore 21. “Con questo concerto riparte la stagione itinerari musicali con una serie di concerti proposti in modalità première e in streaming da Amadeus con una programmazione prevista al momento fino ad Aprile – commenta il Maestro Marco Raimondi – “siamo ormai in un momento di svolta per la pandemia e stiamo procedendo a piccoli passi sperando di poter uscire presto da questo momento di fermo degli spettacoli dal vivo. Nel frattempo continuiamo a proporre musica a buon livello per tutto il nostro pubblico e questo concerto ne è l’ennesima dimostrazione”

