Amicizia tra Legnano ed Enna

Sul palco “candlelight” del Teatro Tirinnanzi, prima delle esibizioni dei vincitori del concorso internazionale Neglia, i sindaci Lorenzo Radice e Maurizio Dipietro hanno presentato il Protocollo d’Amicizia.

Se è vero che la musica ha il potere di unire le persone, allora il concerto “Premio Neglia” di ieri sera è stata l’occasione ideale per ufficializzare le intenzioni delle amministrazioni di Legnano ed Enna di proseguire insieme il percorso delle iniziative culturali nel nome del Maestro nato nel Comune siciliano (allora Castrogiovanni) nel 1874 e vissuto a Legnano fra gli anni Venti e Trenta. Sul palco “candlelight” del Teatro Tirinnanzi, prima delle esibizioni dei vincitori del concorso internazionale Neglia (il pianista cinese Chen Linxi e il basso ucraino Volodymyr Morozov), i sindaci Lorenzo Radice e Maurizio Dipietro hanno presentato il Protocollo d’Amicizia che sarà portato nei rispettivi consigli comunali per consolidare gli scambi culturali cominciati lo scorso anno. Con il protocollo le due amministrazioni, fra le altre cose, propongono ai rispettivi consigli comunali di proseguire e rafforzare, all’interno delle comunità di riferimento, le iniziative culturali legate alla memoria del Maestro Neglia con l’auspicio che lo stesso possa perfezionarsi con un atto di gemellaggio o di un altro atto di collaborazione fra i due Comuni.

Da ricordare che nel 2023 una delegazione legnanese era stata invitata a Enna in occasione della 35esima edizione del concorso internazionale Neglia, che inserì nel calendario delle manifestazioni collaterali la presentazione del libro dell’autrice legnanese Laura Fusaro, “Maestro sul podio e nella vita”; che quest’anno il sindaco Lorenzo Radice ha presenziato alla cerimonia di intitolazione del teatro di Enna al Maestro Francesco Paolo Neglia e che il bando del concorso ha previsto un concerto-premio di esibizione per i vincitori delle due categorie (pianisti e cantanti d’opera) nel Teatro Tirinnanzi di Legnano, che si è tenuto, appunto, ieri mercoledì 11 dicembre.

