Il libro di Domenico Peloso. Chi ha sfogliato la pubblicazione assicura che, di Villa Cortese e della sua capacità di pensare in grande, da quelle pagine si può dedurre ampio materiale.

Piccolo paese, grandi sogni. Villa Cortese è così. E, al di là del coltivarli, ha anche il desiderio di raccontarli. Qualcuno quel desiderio lo ha raccolto ed elevato a dignità letteraria. Quel qualcuno si chiama Domenico Peloso e ha dato alle stampe un volume dal titolo "Le nostre pagine, ciao Pelo". E chi ha sfogliato la pubblicazione assicura che, di Villa Cortese e della sua capacità di pensare in grande, da quelle pagine si può dedurre ampio materiale. Il libro sarà presentato on line sabato 27 febbraio alle 20.30. "Correva l'anno ... - si legge nella presentazione - siamo a cavallo tra fine anni 80 e inizio anni novanta nella periferia di un piccolo paese, Villa Cortese, in provincia di Milano, nelle cosiddette case popolari dove tutti i bambini sono in strada sperando di diventare i nuovi Maradona e Van Basten". Un pallone tra i piedi da condividere e da contendersi con gli amici di sempre e uno che rotola tra i piedi dei campioni nel tubo catodico e la magia si accende. La partecipazione all'evento è subordinata a una preventiva comunicazione di adesione entro mercoledì 24 febbraio da inviare alla casella di posta elettronica lenostrepagine03 [at] gmail [dot] com.

