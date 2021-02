Esami ematici a Magnago

Adesso coloro che vogliano sottoporsi all'esame ematico sotto il cielo di Magnago potranno servirsi della struttura poliambulatoriale di via Sardegna.

Finora, se volevano sottoporsene, dovevano recarsi in strutture esterne al territorio comunale. Adesso, invece, coloro che vogliano sottoporsi all'esame ematico sotto il cielo di Magnago potranno servirsi della struttura poliambulatoriale di via Sardegna. Ma non risiede in questo soltanto la spinta innovativa e migliorativa ai servizi offerti dalla struttura e tratteggiata dalle parole del sindaco Carla Picco. "L'associazione "Noi per voi" - aggiunge - responsabile della gestione infermieristica del centro prelievi, grazie alle liberalità raccolte nelle attività svolte lo scorso anno, anche sul fronte dei tamponi rapidi, si doterà di ulteriori apparecchiature che consentiranno il potenziamento delle attività domiciliari quali il cardiogramma a domicilio , con la possibilità di avere la refertazione in tempi brevissimi, e nuovi sistemi diagnostici che permetteranno la ricerca di anticorpi anti-Covid 19 ma daranno anche possibilità all'associazione di effettuare screening su psa per la prevenzione di patologie tumorali alla prostata e su ormoni per la valutazione della funzionalità tiroidea". Attività che vanno tutte sotto la galassia della cosiddetta prevenzione primaria e grazie alle quali il poliambulatorio magnaghese e bienatese si candida a diventare sempre più un'eccellenza territoriale.

