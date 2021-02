Enel per l'lluminazione

Il servizio di Illuminazione pubblica è stato aggiudicato alla società Enel Sole srl per un importo contrattuale di 12 milioni 659.998,08 euro.

Il servizio di Illuminazione pubblica è stato aggiudicato alla società Enel Sole srl per un importo contrattuale di 12 milioni 659.998,08 euro pari a un canone annuale di € 791mila 249,88 euro oltre IVA. Il periodo dell’aggiudicazione è di 16 anni. L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria. In caso positivo il contratto potrà essere stipulato dopo almeno 35 giorni (che rappresenta anche il termine utile per i contro interessati per fare ricorso). Dopo la stipula si procederà con la validazione del progetto definitivo cui seguirà, entro tre mesi circa, la presentazione dell’esecutivo. A seguito della validazione di quest’ultimo si potrà procedere al trasferimento del servizio al gestore. L’illuminazione cittadina conta 7mila 176 “centri luminosi”.

La procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto dell’illuminazione pubblica era stata indetta l’11 marzo 2020 e, causa covid, il termine della presentazione delle offerte era stato differito e fissato al 29 giugno. Il 18 settembre è stata nominata la commissione giudicatrice che ha concluso la procedura di gara il 14 dicembre.

«Con l’assegnazione del servizio Legnano compie un passo importante in un lungo processo cominciato oltre dieci anni fa e finalizzato ad ammodernare e riqualificare l’illuminazione pubblica –dichiara l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi. È un percorso che non è ancora concluso però: realisticamente gli interventi potranno cominciare in autunno e ci si può attendere che necessiteranno di oltre un anno e mezzo di tempo (primavera 2023) per essere completati con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade a led».

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro