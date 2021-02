Pittore-allenatore... è un attimo

Errore su un cartello stradale a Magnago. Ecco, infatti, via Renato Gattuso: un mix del nome e cognome tra il famoso pittore Renato Guttuso e il mister ed ex calciatore Gennaro Gattuso.

Quando si dice che "da pittore ad allenatore è... un attimo". O forse chissà, molto probabilmente, l'autore di quel cartello stradale sarà stato contemporaneamente sia un appassionato, appunto, di pittura, sia di calcio. E, allora, un po' di confusione e l'errore, alla fine, possono essere dietro l'angolo, pronti a saltare fuori. Già, perché a Magnago ecco una via dedicata a Renato Gattuso. Chi? Eh sì, proprio così, un vero e proprio mix nel nome e cognome, insomma, tra il famoso artista Renato Guttuso e il mister ed ex calciatore Gennaro Gattuso. L'Amministrazione comunale, comunque, una volta accortasi di quanto era accaduto, si è subito attivata per rimediare allo sbaglio.

