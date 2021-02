Progetti per Dairago

La prima selezione l'hanno superata. Ma quali sono le alternative tra cui i cittadini di Dairago saranno chiamati a scegliere?

La prima selezione l'hanno superata. I dieci progetti ritenuti più meritevoli di essere finanziati con la somma del bilancio partecipativo, pari a 40 mila Euro, messa a disposizione dal comune attendono adesso di sapere dai cittadini quale di loro potrà decollare definitivamente. Ma quali sono le alternative tra cui i cittadini di Dairago saranno chiamati a scegliere? Il primo è volto alla realizzazione di un percorso ciclopedonale nel tratto tra le vie Toti e Giovanni XXIIi e il cimitero e comporta un budget di 4000 Euro, il secondo ha per titolo "Camminando e giocando nel parco delle Roggie" e si propone, con 30 mila Euro, di intervenire per migliorare i sentieri esistenti e aumentare la fruizione del polmone verde. Il terzo ha valenza culturale ed è rivolto alla biblioteca per la quale si prevede l'allestimento di uno spazio all'aperto con panche, sedie, sdraio e ombrelloni per un. importo di 15 mila euro. Il quarto mira a far vivere meglio il parco di via Toti con la posa di fontanelle, panchine, tavoli e cestini e ne richiede 30 mila. Il quinto vuole potenziare il verde di piazza Francesco della Croce con la piantumazione di nuovi alberi con 6 mila Euro. A quest'ultima si rivolge anche la sesta idea che avanza l'ipotesi di installare, con 5000 Euro, un canestro a delimitazione orizzontale dell'area di gioco. Il settimo spinge per una pavimentazione antitrauma nel cortile della scuola materna e pesa per 8 mila Euro. L'ottavo è stato denominato "Pedaliamo per l'ambiente" e si propone di collocare nuove rastrelliere vicino alle fermate dell'autobus con una somma di 4 mila Euro. Il nono persegue un miglioramento della raccolta differenziata con lo stanziamento di 8 mila Euro per la collocazione di nuovi cestini nei parchi e lungo alcune vie del paese. L'ultimo, ma solo per citazione, mira invece con 25 mila Euro a posizionare tre nuovi display luminosi in piazza Francesco della Croce, vicino al cimitero e in municipio per potenziare i canali comunicazionali verso i cittadini. Progetti eterogenei e di indubbia rilevanza sociale. "i dieci progetti ammessi alla votazione - spiega il sindaco Paola Rolfi in una nota - sono il risultato delle proposte avanzate dai cittadini e del lavoro di coprogettazione dei proponenti". La votazione dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio online ed è disponibile su un apposito modulo che il primo cittadino dairaghese ha apposto anche sul suo profilo social. Avranno diritto a esprimersi i cittadini che hanno almeno sedici anni.

