Lavori alla RSA

L'edificio della Rsa gestita dalla cooperativa sociale onlus sta per subire un potenziamento in termini di efficientamento energetico.

Sodalitas ha presentato la proposta, il comune l'ha accolta. L'edificio della Rsa gestita dalla cooperativa sociale onlus sta per subire un potenziamento in termini di efficientamento energetico. Tutto discende da due aspetti: il primo riguarda la decisione del comune, risalente al 29 settembre, di rinnovare per vent'anni alla cooperativa il diritto di superficie sulle aree su cui sorge la casa di riposo, il secondo l'intesa sottoscritta lo scorso ottobre nella quale tra l'altro si recita. "in virtù di quanto stabilito dal memorandum , Sodalitas si impegna a porre in essere le seguenti migliorie non aventi carattere di interventi di manutenzione straordinaria né costituenti interventi richiesti al fine di autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento sanitario della struttura, gruppo elettrogeno, impianto di climatizzazione, sistema di ossigenoterapia e cappotto termico". Gli interventi saranno condivisi con il comune e prevedono che quest'ultimo dia un contributo del 50 per cento, e comunque non superiore ai 180 mila Euro, al consuntivo dei lavori eseguiti. Sodalitas ha così presentato al comune lo scorso 19 gennaio un prospetto volto appunto a rendere l'edificio più efficiente sul piano del consumo energetico. E il comune ha espresso il proprio assenso rilevando, nella propria delibera, come "l'intervento proposto costituisce una valorizzazione dell'immobile che, concluso il periodo di concessione, rientrerà nel patrimonio comunale". Insomma, un investimento sul futuro nell'interesse della collettività così come di chi si trova ospite della casa di riposo. L'intervento proposto, spiega ancora il comune, è "finalizzato alla configurazione di un edificio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico , basso o quasi nullo, risulta coperto in maniera rilevante da energia di fonti rinnovabili prodotta in loco". Un'operazione che è quindi destinata a dare ampi benefici sul piano economico così come su quello ambientale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro