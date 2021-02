Auto 'Piva': negozio storico

La concessionaria Auto 'Piva' di Abbiategrasso, negli scorsi giorni, ha ritirato da Regione Lombardia la targa come 'Negozio Storico' per i 55 anni di attività.

Un traguardo che è una garanzia: per i clienti, per il 'brand', per il loro modo di lavorare. La concessionaria Auto 'Piva' di Abbiategrasso, negli scorsi giorni, ha ritirato da Regione Lombardia la targa come 'Negozio Storico' per i 55 anni di attività.

La storia lavorativa di Giancarlo Piva inizia nel 1964. Il lavoro in un'officina che con il tempo si trasforma in due ampi showroom e due funzionali officine. “Inizialmente mio padre importava le auto inglesi ‘Mini’ - ci racconta orgogliosa la figlia Orietta - poi, essendo meccanico, spostava il lato di guida su quello italiano e le rivendeva. Erano altri tempi, ovviamente, anche perchè erano tutti e solo abituati alla Fiat”. L’Azienda è ancora a conduzione famigliare, gestita da Orietta, il fratello Umberto e papà Giancarlo: ha, oggi, nel suo organico, 20 persone qualificate ed organizzate per gestire al meglio diversi marchi automobilistici prestigiosi, quali Land Rover, Suzuki e da ottobre 2016 anche il prestigioso marchio Jaguar. Piva nel sud-ovest milanese rappresenta con i suoi 2000 mq di struttura un riferimento nella vendita e nel post-vendita, per la consulenza, trasparenza, qualità e convenienza, per manutenzione, riparazione e mobilità in genere. Molto conosciuta in tutto l’abbiatense, il magentino ma anche il castanese, ora, ‘Auto Piva’ ha avuto anche il riconoscimento di marchio storico. “Per noi è una grande soddisfazione - commenta Orietta - anche perchè per noi il servizio offerto alla clientela è fondamentale e questo riconoscimento testimonia i nostri sforzi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro