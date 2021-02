Magnago Covid: 27 in tutto i positivi

Sono in tutto 27 i cittadini di Magnago e Bienate attualmente positivi al Covid-19, di cui uno ricoverato. "Le persone in quarantena, invece, sono 50 - scrive il sindaco".

Sono in tutto 27 i cittadini di Magnago e Bienate attualmente positivi al Covid-19, di cui uno ricoverato. "Le persone in quarantena, invece, sono 50 - scrive il sindaco Carla Picco - Come potete constatare il contagio continua ad interessare anche la nostra comunità: mai come in questo momento è necessario che tutti noi continuiamo e, ove necessario, potenziamo le indicazioni di contenimento del contagio. La 'zona gialla' e l’allentamento di alcune misure può funzionare se tutti facciamo la nostra parte: non è ancora cambiato nulla, non siamo alla svolta definitiva che ci porta al traguardo. La strada è ancora lunga e irta di ostacoli; non possiamo abbassare il livello di attenzione e prudenza perché il rischio è di ritrovarci in poche settimane ancora nelle situazioni della prima e seconda ondata di contagi. E la somministrazione dei vaccini è solo alla prima fase. Facciamolo per noi, per i nostri cari e per quanti hanno già tanto sofferto a causa della situazione pandemica".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro