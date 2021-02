La giuria di 'Fidati dei tuoi sogni'

Sono stati annunciati i membri che faranno parte della giuria di qualità del Premio per Giovani Cantautori "FIDATI DEI TUO SOGNI”.

Sono stati annunciati i membri che faranno parte della giuria di qualità del Premio per Giovani Cantautori "FIDATI DEI TUO SOGNI”, progetto volto a valorizzare i giovani artisti che non hanno la possibilità di sostenere con le proprie forze una produzione discografica professionale ideato dal tenore bolognese Cris La Torre (nome d'arte di Cristiano Cremonini) e organizzato da Mega Dischi e dal gruppo PMS Studio in partnership con Pro. Di. DA (Associazione italiana professionisti per la tutela del diritto d'autore) in collaborazione con il Teatro del Baraccano di Bologna.

Il Premio per Giovani Cantautori “Fidati dei Tuoi Sogni”, patrocinato dal Comune di Bologna e da Bologna Città Creativa della Musica UNESCO, è un contest online ad iscrizione gratuita, rivolto ai cantautori fino a 25 anni, di ogni nazionalità resideti in Italia. Una Giuria di qualità selezionerà 8 finalisti, mentre sarà la Community stessa, coinvolta nella campagna di crowfunding finalizzata a produrre le due canzoni dei due artisti, a decretare i due vincitori.

La Giuria di qualità è composta da dieci esponenti di spicco del mondo della musica e dello spettacolo come la cantante e attrice Barbara Cola (Presidente di Giuria), Francesca Cheyenne, conduttrice di radio RTL 102.5, lo stesso tenore Cris La Torre, ideatore e padrino del Premio, Massimo Iondini, giornalista del quotidiano “Avvenire, Raffaele Montanari, manager e produttore discografico di PMS Studio, Rod Mannara, produttore discografico di Mega Dischi, Marcello Romeo, direttore artistico di Playtune Records, Piero Alfarano, responsabile della comuncazione di Pro.Di.Da, Simone Mori, giornalista di "GP Magazine" e Giambattista Giocoli, direttore artistico del Teatro del Baraccano di Bologna.

L'idea di tale iniziativa è scaturita dall'ultimo progetto discografico di Cris La Torre intitolato, appunto, “Fidati dei tuoi sogni”. Un forte messaggio di speranza rivolto a tutti i Lavoratori dello Spettacolo, e un incoraggiamento a incentivare la capacità di espressione e la creatività dei giovani aspiranti artisti. Il noto tenore bolognese, con alle spalle 20 anni di carriera internazionale, è direttore artistico del Premio musicale regionale "Giuseppe Alberghini" e da vari anni è impegnato nella promozione di giovani talenti.

Il video di “Fidati dei Tuoi Sogni”, nuovo singolo del tenore Cris La Torre , è disponibile al link sottostante:

https://youtu.be/_b85bd8ATKg

«Durante il Natale ho ricevuto messaggi splendidi soprattutto dai miei fan più giovani... Un violinista in particolare mi ha stupito, perché, riferendosi al titolo della mia canzone, ha detto che gli ha ricordato la celebre frase di Walt Disney "se puoi sognarlo puoi farlo” – racconta Cris La Torre – Addirittura, secondo lui, titolo e frase di Disney si supportano a vicenda formando un unico periodo: “fidati dei tuoi sogni perché se puoi sognarlo puoi farlo”. Unite, diceva il ragazzo, danno vita ad un messaggio fortissimo, che la nostra generazione non deve mai dimenticare, soprattutto in questo momento estremamente difficile per il mondo dell'arte. Spronato da questi messaggi di apprezzamento e in particolare dalla riflessione del violinista, ho pensato che forse avrei potuto fare qualcosa di più, di concreto per questi ragazzi, così ne ho parlato con il mio produttore Rod Mannara e con il team di "Pro.Di.Da", associazione no-profit di cui sono testimonial, che si occupa della tutela del diritto d'autore, ed insieme abbiamo deciso di lanciare un concorso gratuito».

Da questa riflessione nasce la volontà di creare Il Premio per Giovani Cantautori "Fidati dei tuoi sogni", un progetto ideato per valorizzare quei giovani artisti che non hanno la possibilità di sostenere attraverso le proprie risorse una produzione discografica professionale, per aiutarli a realizzare la loro opera, tutelare il loro diritto e incentivare la loro creatività, fornendo loro gli strumenti necessari per esprimersi liberamente.

Il progetto, patrocinato dal Comune della città Bologna e da Bologna Città Creativa della Musica UNESCO, è curato da Rod Mannara, cantautore e produttore discografico dell'etichetta Mega Dischi, partner del gruppo PMS Studio, con il supporto tecnico del manager e discografico Raffaele Montanari. Partner ufficiale del progetto è "Pro.Di.Da" (Associazione italiana professionisti per la tutela del diritto d'autore), ente no-profit di formazione, attivo sul territorio nazionale dal 2015, riconosciuto dal MISE ai sensi della L.04/2013, che rilascia attestati di qualificazione professionale e qualità.

‹‹L'Associazione Pro. Di. Da è ben lieta di offrire la propria partnership all'iniziativa "Fidati dei tuoi sogni", quale progetto rivolto ai giovani artisti - afferma il Presidente Massimiliano Morico -. La campagna social #ildirittodichicrea, avviata qualche mese fa e di cui Cris La Torre è graditissimo testimonial, ha infatti come scopo principale la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alla tutela del Diritto d'Autore, quale principale fonte di sostentamento soprattutto per gli autori giovani ed emergenti. L'attenzione nei confronti di tanti giovani che hanno deciso di "creare" arte è quindi un denominatore comune che non può non essere approvato e condiviso da Pro.Di.Da››.

L'iscrizione al premio è completamente gratuita, e, consultando la pagina Facebook ufficiale del contest, sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare:

https://www.facebook.com/premiofidatideituoisogni.

