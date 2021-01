Blackout e infiltrazioni al Maggiolini

Subito il Comune è intervenuto per consentire ai ragazzi di riprendere la didattica in presenza dopo le settimane a casa. Villa Corvini e biblioteca messe per le quinte.

Il problema si è manifestato, ma, fortunatamente e in tempi rapidi, anche la sua risoluzione. La giunta di Parabiago retta dal sindaco Raffaele Cucchi ha affrontato di petto la questione relativa all'emergenza che si è manifestata all'istituto Maggiolini. Da dove sia sorto il tutto lo spiega lo stesso primo cittadino: "L'istituto Maggiolini - dice in una nota - non ha potuto iniziare le lezioni in presenza a causa di guasti all'impianto elettrico e infiltrazioni d'acqua che hanno causato un blackout e l'impossibilità del rientro scolastico per gli studenti che stanno proseguendo in didattica a distanza". E, seppure sia Città Metropolitana ad avere la competenza in materia di edilizia scolastica, il Comune ha ritenuto di mobilitarsi "Trovando tempestivamente una soluzione almeno per le classi quinte presso villa Corvini e la sala teatro della biblioteca civica". Cucchi precisa che il primo pensiero è stato per i ragazzi che "Dopo mesi di didattica a distanza attendevano il rientro scolastico". E aggiunge: "Su segnalazione della problematica, abbiamo risposto al bisogno in modo tempestivo mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi di Villa Corvini e il teatro della biblioteca, almeno per le quinte, sappiamo che la scuola, dopo il mio interessamento con il consigliere metropolitano, è in contatto con Città Metropolitana per gli interventi di manutenzione da realizzare che confidiamo saranno altrettanto tempestivi , anche se sarebbero dovuti terminare entro questa settimana". Cucchi conclude rilevando che in questo clima da "Emergenza nell'emergenza", determinante è stato l'apporto degli uffici comunali e del responsabile di Villa Corvini Edmiro Toniolo a cui rivolge un ringraziamento.

